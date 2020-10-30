你的下一款手機，想要入手可折疊螢幕手機（foldable phone）嗎？三星（Samsung）多年來都維持在上、下半年各推出一款旗艦級手機的規律，而從2019年他們發表全新的可折疊手機系列後，可期待的新品更多了。根據研究機構Display Supply Chain Consultant(DSCC) 的爆料，三星Galaxy Z Flip2有望在2021年春季就亮相！

按照三星往年的規劃，他們都會在春季率先發表Galaxy S系列新機。根據近期傳聞，2021年的Galaxy S21系列有可能提前於1月發表。而2020年Galaxy S20系列發表會中，Galaxy Z Flip（4G）同台登場。因此令人好奇，2021年Galaxy Z Flip2是否也有望跟Galaxy S21系列一起發表。對此，顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young先前在Twitter指出，Galaxy Z Flip2會延後到Q3發表，恐怕跌破不少人眼鏡。不過時隔一個月後，他改口指出，Galaxy Z Flip2將會在2021年春季亮相，且不會跟Galaxy S21系列同台發表。

May not get launched till Q3'21.. — Ross Young (@DSCCRoss) September 28, 2020

The Z Flip 2 will not be launched with the S21, but it will be launched in the spring. I am impressed with the upgrades it will get. — Ross Young (@DSCCRoss) October 28, 2020

除了點出大約可能發表的時間點，Ross Young並沒有分享太多關於Galaxy Z Flip2的具體規格，僅指出他對於這一次的新機的升級幅度感到驚艷。值得留意的是，三星在2020年先推出了僅支援4G的Galaxy Z Flip，然後在8月才推出支援5G的版本，2021年是否Galaxy Z Flip2也將如法炮製，還是直接推出5G版，令人好奇。這一次，Galaxy Z Flip2可能獨立發表，某個程度上代表了三星對這款產品的重視程度更勝以往。

關於三星旗艦等級智慧型手機的佈局，在近一兩年Galaxy Z系列代表的可折疊螢幕手機系列誕生後，一直是業界關注焦點。基於相關技術、成本以及量產難度，Galaxy Z系列如今成為了三星手機中最為高價的款式。但是同時開發眾多手機，肯定也對於三星掌握研發支出與帶來巨大挑戰，因此近期持續傳出Galaxy Note系列可能會被砍除，而經典的S Pen會進一步移植到Galaxy S系列高階機種以及Galaxy Z Fold系列中的說法。這樣的說法會不會真實實現，或從2021年的Galaxy S21 Ultra是否將搭配S Pen，就可以進一步印證。

根據市調機構IDC最新公布的2020年Q3智慧型手機出貨量報告，第三季全球智慧型手機總出貨量為3.536億部，對比前一年同期下滑1.3%。以品牌來看，三星藉由在北美、印度等市場的強勁表現，以8040萬部出貨量奪下22.7%市佔，重新成為手機市場一哥（超前華為）。三星接下來對於智慧型手機產品線的佈局，勢必得更為整全，才能持續維持領先定位。

(科技)