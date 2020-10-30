晶圓代工廠聯電第三季財報優於外資預期，加上美光訴訟案，也與美國司法部以6000萬美元和解，部分外資認為股價將逐漸反映基本面，部分外資則憂心與美光的訴訟案也不排除再有裁罰、訴訟案也恐影響聯電未來在大陸的事業。

四大外資最新對聯電評級，分別是瑞信證券重申「優於大盤」，目標價40元；滙豐證券維持「買進」，目標價38元；里昂「買進」降至「減碼」，目標價31元降為29元；大和資本重申「減碼」，目標價20元。

部分看好的外資表示，雖然聯電與美光的民事訴訟還未落幕，但與美國司法部以6000萬美元達成和解，已排除影響股價表現的最大隱憂，預期股價將逐漸反映公司基本面。

部分不表樂觀的外資則指出，聯電與美國司法部的訴訟案雖以承認侵害營業秘密，達成和解，但在美中科技角力下，美國司法部的裁罰可能只是第一步，後續與美光的民事訴訟中，聯電恐遭美光求償。此外，聯電承認協助福建晉華竊取營業秘密，在訴訟中的證人角色，也將增加大陸官方的疑慮，恐會影響未來在大陸的事業。

(中時新聞網)