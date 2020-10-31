43歲的李小姐看起來體型雖不算太過肥胖，但也不能稱得上纖細，跟大多數辦公室的上班族一樣，從早上9點上班開始坐，一坐就會到下午5點多下班的時候，大約都是8～9個小時，幾乎沒有什麼活動的時間。平日也喜愛追劇，總在下班或周末假日時，抱著洋芋片坐在家中看電視，這也讓她的體重數字一年比一年增加許多。

高血壓初期通常無症狀

直到今年李小姐開始感覺左手容易發麻無力，且發麻感覺愈加明顯，但也沒為生活上帶來什麼障礙不便，自認應該沒什麼嚴重的病痛。在家人聽說她的症狀之後，安排她到醫院健康檢查，報告結果顯示她的血壓偏高並有高血脂的問題，而腦部磁振造影影像發現腦部血管有阻塞的現象，這讓她不禁擔心，若再晚一步發現，恐怕會引發腦中風。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，由於血壓升高時，多數人沒有明顯症狀，很多人都是在健檢或是看醫生時發現，甚至有人在已經中風了，才發現自己有高血壓問題。

錢政平也指出，不少人認為年紀大才會有高血壓的問題，但其實不管任何年齡，若是飲食不控制，也沒有養成運動習慣，高血壓問題很快就會上身的。而且高血壓可說是發生腦中風的最危險因素。以上述李小姐的例子來說，久坐、不運動又愛吃洋芋片追劇，洋芋片的鈉含量高、熱量高都是會造成肥胖、高血壓，長久下來若不加以控制，都會增加腦中風、心血管疾病的風險。

有三高問題者罹中風風險比較高

國民健康署指出，有三高問題的民眾，未來5年內罹患中風的機率，與非三高個案相比，有高血壓者是2.8倍，而高血糖、高血脂者則分別為2.9及2.4倍。再根據95～98年中風登錄資料庫的結果也顯示，高血壓、糖尿病的民眾罹患中風後，也比其他人更容易有失能的情形，失能後也會帶來家庭的經濟及心理負擔。

腦中風是造成全球人口死亡與失能的主要原因，終身的發生率是六分之一；依據衛生福利部108年國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人10大死因的第4位，共奪走12,176條寶貴的性命。每年的10月29日是世界中風日，世界中風組織（World Stroke Organization）今年的主題為「Join the movement」呼籲大眾動起來，養成健康的生活型態。

錢政平也提醒民眾忙碌的生活也別忘了「333運動」每週運動3次，每次運動30分鐘以上，心跳要達到每分鐘130下以上，保持健康生活型態，降低引發腦中風的風險。

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(中時新聞網)