白宮把川普及其官員們有關中國的講話編成文集，做為這個世代美國外交政策最大轉變的標竿。（圖／美聯社）

白宮對外發布消息稱，一部綜合川普與其重要官員有關中國的演講文集將集結出版，這部題為《川普論中國》的文集彙集的中國事務講話，展現川普政府所說的「美國這一代人以來最重大的外交政策轉變」。

《美國之音》報導，美國國家安全委員會周一發表聲明說，美國不再對中華人民共和國的行為視而不見，也「沒有把我們對中國共產黨的批評關起門來藏在後面」，文集中收錄的演講是川普政府「保護美國人民所做努力的關鍵部分」。聲明還說，這些演講文集類似於1946年美外交官肯南(George Kennan)力主對蘇聯採取遏制政策的「長電報」( Long Telegram )。

白宮選在美國大選日的前一天發表川普政府針對中國講話的文集，用意在強調其中國政策，讓選民更了解川普面對日益咄咄逼人的北京採取何種行動，以保護美國及其盟友不受中國的威脅。

報導說，文集的全名是《川普論中國：把美國置於首位》（Trump on China: Putting America First），由美國國家安全顧問奧布萊恩編輯。文集收錄演講以副總統彭斯於2018年10月發表的講話開始，而川普總統在聯合國大會第75屆會議上呼籲採取行動為結尾。

除了彭斯以及川普有關中國的講話以外，還收錄了奧布萊恩、聯邦調查局長克里斯多夫·雷、司法部長威廉．巴爾和國務卿麥克．蓬佩奧今年夏天在美國各地發表的系列演講，還包括副國安顧問博明用中文發表的有關中國「五四」精神的演講。

美國國安會表示，收集這些演講有幾個目的：一、育美國公民中國共產黨對他們的生計、商業、自由和價值觀構成的威脅；二、提醒美國的盟友和夥伴為共同利益和價值觀挺身而出；三、對抗中國共產黨的宣傳機器。

國安會的聲明提到，肯南的「長電報」只是出自一位駐外使節之手，而這本文集包含了總統和他的最高級官員的言論和政策；其次，鑒於中國的人口規模、經濟實力和歷史性的全球雄心，中華人民共和國是一個比鼎盛時期的蘇聯更有實力的競爭對手。

(中時新聞網)