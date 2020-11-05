蘋果（Apple）備受矚目的5G手機iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max將於11/13正式在台開賣，遠傳將於蘋果官方同步於6日晚上9:00起，開放iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max限量預購。今(5)日公布優惠資費，搭配「遠傳心5G方案」月付$1399，iPhone 12 mini(128G)，直接只要$0帶回家；iPhone 12 Pro Max(512G)舊換新，也可$0元帶走！除了享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠，網外跟市話都再免費送110分鐘！

讓果粉熱血沸騰的蘋果首款5G手機，刷出近年iPhone買氣新高，歡慶壓軸出場的iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max，遠傳除了祭出超福資費，更端出多項獨家優惠：「舊換新折價業界最優 保證退2倍價差回饋」、「果粉好康再+1 Apple Watch SE免費戴走！」、「老客戶續約免萬元預繳，最高再折$5,000」、「送5G影音大全配(價值超過$4,200)」。此外，網路門市預購成功最高還可獲得「$3,600 Apple配件購物金」!

iPhone 12 mini,iPhone 12 Pro Max,資費,亞太電信。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

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(科技)