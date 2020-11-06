台灣在這次美國大選中過度熱情，關切的程度空前高亢，也引發部份人的心理焦慮。圖為台灣餐廳中提供大量美國大選即時訊息。（攝影／陳怡誠）

美總統大選情勢膠著受到全球關注，台灣對美大選過度熱情與焦慮的民眾引起美媒的報導，熟悉美台事務的觀察人士認為，台灣人民的焦慮是來自美國換黨執政後對台政策的不確定性，這點台灣人應該不用擔心，因為美國外交政策會有延續性。但分析人士稱，拜登的中國政策一定會有所調整，中共將在台灣與技術政策上對美施加壓力。

《美國之音》引用台媒報導民眾對美總統選情過度熱心與焦慮的新聞，並訪問了美國「台灣觀測站」(US-Taiwan Watch)網站共同編輯、密蘇里大學政治學博士陳方隅說，台灣人會有焦慮感是一定的，因為台灣「樂於見到川普政府將中國視為威脅」，因為有些台灣人認為「中國是台灣的生存威脅，也是敵人」，川普的看法與這些人相近，他們希望川普連任「是可以理解的一種心情」。

陳方隅表示，近來台灣社會在關於美國選舉的討論上「有點激動」，「一些陰謀論或沒有查證過的東西一直在主流媒體放送」，蔡總統與蕭美琴的發文是想要為此降溫。其實，美國對華政策轉變其實是一個結構性的變化，近年來中國大陸各種計畫，都在挑戰美國的領導地位，美中關係的本質已經發生改變，因此台灣要做的是，無論民主黨或共和黨執政，都要在這種質變下爭取最大利益。

他認為，即便是川普政府執政下，美國對台政策其實都沒有改變，仍然維持著《台灣關係法》、一中政策、戰略模糊等大框架，台灣人民其實不用擔心美國對台灣的政策會有根本性的變化，因為「外交政策會有一定的延續性」。

報導說，前美國國防部官員博斯科(Joseph Bosco)先前受訪時曾表示，拜登在競選期間不斷被批評對中國大陸立場過於軟弱，因此拜登入主白宮後可能走回頭路也令他擔憂。

美台商業協會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)上周曾公開指出，拜登政府在與大陸關係上有其優先事項要處理，例如氣候變遷，大陸也必然會要求美國展現某種善意才會願意恢復接觸。人們會提出疑問是「他與中國會做何種交易？」其實美國在兩個領域有高度脆弱性，因為大陸會在這上面對下一任政府施加非常大的壓力，那就是台灣和技術政策。

陳方隅還表示，對美國來說，台灣被中共控制的不符合美國的根本利益，因此不會讓這種事發生。但台灣人未來要習慣，拜登政府主政下美台關係可能轉趨低調，不會像過去4年曝光率那麼高。

(中時新聞網)