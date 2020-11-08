美國海軍證實，濱海作戰艦自由級(LCS Freedom class)的4號艦底特律號(LCS 7,USS Detroit)，在返回佛羅里達州的母港時，動力系統發生故障無法自行修復，只能由拖船將其帶回卡納維爾港(Port Canaveral )。

防衛新聞(Defense News)報導，據美國海軍第2艦隊發言人艾許莉‧霍奇克(Ashley Hockycko)說，底特律號是在完成對拉丁美洲部署任務後，在返回港口的途中失去了動力，海軍派出補給拖船蓋伊‧喬斯特號(MV GARY CHOUEST)將其拖回港口。

底特律號屬於自由級，由洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)設計，動力系統採用2燃氣、2柴油機複合式，燃氣渦輪機與兩個柴油發動機的動力，會連接至船的推進軸，該軸再驅動e噴水推進器來推動船隻前進，具有47節的高航速。

然而，這樣的動力設計，需要一套相當複雜的組合齒輪變速器協作，最大的壞處就是故障率頗高，事實上，不管是自由級或是獨立級，這2型濱海作戰艦的故障率都很高。

2015年底，自由級3號艦密爾瓦基號（LCS 5,USS Milwaukee）在首次海上航行時，也因為變速箱故障，被迫關閉發動機，只能由拖船將其拖入港口。

美國海軍原先認為，沿海的驅離海盜與救援人質任務會成為反恐戰爭後的主要任務，因此從2000年起開始規畫這種船速快、排水量小、武裝輕量的濱海作戰艦，卻在服役不足10年的現在，發覺它不好用，先是海盜的問題不嚴重，再者噸位太小，使得續航力有限、武裝不足。

(中時新聞網)