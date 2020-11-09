獲利了結，上周五馬來西亞棕櫚油價回落；因前一交易日馬來西亞棕櫚油期價收在近8年高點，促使投資人獲利了結，拖累棕櫚油價格回落，不過上周累計漲幅逾5%，為連續3周上漲。

另外數據顯示，受陰雨天氣以及新冠肺炎影響促使棕櫚油產量減少，令棕櫚油10月份庫存量可能降至近3年低點，因此未來棕櫚油價格仍看多。

終場1月棕櫚油期貨收低27馬幣，或0.84％，報每噸3181馬幣；大連期交所豆油上漲1.7％，棕櫚油上漲1.4％；芝加哥期交所豆油下跌約0.7%。(商品行情網)

(時報資訊)