《商情》獲利了結 馬來西亞棕櫚油價回落 09:592020/11/09 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，上周五馬來西亞棕櫚油價回落；因前一交易日馬來西亞棕櫚油期價收在近8年高點，促使投資人獲利了結，拖累棕櫚油價格回落，不過上周累計漲幅逾5%，為連續3周上漲。 另外數據顯示，受陰雨天氣以及新冠肺炎影響促使棕櫚油產量減少，令棕櫚油10月份庫存量可能降至近3年低點，因此未來棕櫚油價格仍看多。 終場1月棕櫚油期貨收低27馬幣，或0.84％，報每噸3181馬幣；大連期交所豆油上漲1.7％，棕櫚油上漲1.4％；芝加哥期交所豆油下跌約0.7%。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #獲利了結 #馬來西亞 #馬幣 #期交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》法國興業可能裁員650人 09:252020/11/09 財經 新聞分析－所得分配惡化 3萬美元無感 04:102020/11/09 財經要聞 出口暢旺帶動 周年慶湧人潮 04:102020/11/09 生活新聞 被動元件廠Q3獲利傳捷報 04:102020/11/09 證券．權證 陸媒爆亞洲盃資格賽延期 CBA被迫提前續打 09:142020/11/09 體育 飲品包材廠 迎過年出貨高峰 04:102020/11/09 證券．權證 推廣富時100期 期交所祭有獎徵答 04:102020/11/09 證券．權證 南紡本業轉盈 Q4訂單無虞 04:102020/11/09 證券．權證 敏感交接期嚴峻挑戰 美政權和平轉移傳統 恐生變 04:102020/11/09 國際大事 馬士基自行攬貨 挑戰承攬業 04:102020/11/09 產業．科技 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 - 財經要聞 - 工商時報 老美開槍前 華為搶囤晶片 竟讓蘋果也中彈 - 財經 謝金河驚呼螞蟻案不單純 再爆超猛假設陰謀論 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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