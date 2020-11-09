美國總統大選近日落幕，由民主黨總統候選人拜登當選，但總統川普至今不承認選舉結果，揚言打法律戰。對此，前總統陳水扁今以自己2004年的大選結果險勝為例，呼籲川普「應尊重人民選擇，願賭要服輸」。

阿扁8日先是在臉書表示，1998年3月15日至22日，他擔任台北市長期間，曾率團訪問華府與紐約。3月17日，特別會晤參議院外委會少數黨領袖拜登，就台灣加入世貿組織（WTO）及世衛組織（WHO）等議題交換意見，並請他全力支持。

2年後，他(阿扁)當選總統，拜登成為美國聯邦參議院外交委員會主席，2001年8月率領民主、共和兩黨的參議員至總統府拜會陳水扁，拜登對扁強調，此行帶來美國國會對台灣的堅定支持，以及美國在《台灣關係法》下應有的立場。

陳水扁9日在臉書表示，2004年台灣總統大選「水蓮配」險勝「連宋配」僅0.228%，他提到1960年美國總統選舉，甘迺迪的普選票也只贏尼克森0.1%(49.7% vs49.6%)。選舉有時就是這麼激烈，輸贏差距就是這麼小。

他還舉例，2000年美國總統大選，老布希前總統之子小布希，對上柯林頓前總統的副總統高爾。雙方在三個州難分軒輊，奧勒岡、新墨西哥和佛羅里達，高爾最後在俄勒岡和新墨西哥獲得「微弱多數」，剩下佛羅里達成為決定勝負的關鍵。

陳水扁並指出，由於佛羅里達投票結果太過接近，根據州法律必須重新點票。小布希只以537票的微弱多數勝出，高爾不服，認為許多應該計算的選票沒有被點算，這些選票因技術原因被當成廢票。

陳水扁還表示，「佛羅里達州最高法院支持高爾」，但「聯邦最高法院的法官以5比4推翻佛羅里達最高法院的裁決，停止重新點票」。小布希拿到佛羅里達選舉人票後，僅比門檻多一票271票勝出，而高爾普選票比小布希還多出50萬票。選舉有輸有贏，佛州全州贏537票也是赢。「尊重人民選擇，學習民主風範，願賭則要服輸」。

由陳水扁新勇哥物語發佈於 2020年11月8日 星期日

由陳水扁新勇哥物語發佈於 2020年11月6日 星期五

(中時新聞網)