情侶相處，除了彼此的陪伴，更要懂得對另一半尊重及體諒。一位男網友表示，近日送女友一台三星新款S20手機，對方卻因發現他日記內容而大怒，認為他「比較愛前任」，讓男網友不知如何是好。網則一面倒力挺：女方問題比較多。

原PO在臉書「爆廢1公社」上表示，日前送了女友一台三星S20手機，近日女友卻對他發飆說「你對前任比較好、比較愛她」，原因是她看了原PO的日記發現，原PO送前女友一台iPhone手機，相當不平衡。但原PO無奈表示，會送女友S20是因為對方過去都用三星手機，結果就因此而不歡而散，還拿過去的人做比較，「難道是自己的問題嗎？」

貼文一出，網一面倒力挺原PO，一位網友更直指出，原PO女友犯了2個情侶間的大忌，一是偷看日記，是侵犯個人隱私權；二是比較前任。網紛紛表示「偷看日記就是大雷了，還好意思拿內容來說嘴發怒」、「光是偷看日記這點我就覺得不行」、「她只是要你送I12而已，理由一堆！」

不少女網友則認為，當原PO女友的福利很不錯「有就好還嫌棄」、「如果是我我會說你送的都好」、「都用三星本來就送三星，很貼心啊，我收到iphone才會生氣耶」。但也有人說「其實有時候就是吃醋，想要你哄哄她並不是真的要你買愛鳳」、「手機只是表面議題，你傻，她是要你表現愛她」。

(中時新聞網)