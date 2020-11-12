美國總統當選人拜登12日與日本首相菅義偉進行首次電話會談時，同意釣魚臺列嶼適用《美日安全保障條約》(簡稱《美日安保條約》)第5條。《共同社》同日專文分析，考量到軍力持續擴張的中國大陸，拜登此舉在於聯日嚇阻大陸。

據日方聲明指出，拜登於東京時間8時30分(台灣時間7時30分)與菅義偉會談。菅義偉除恭賀拜登即將入主白宮外，也向賀錦麗將成為美國首位女性副總統道喜。

菅義偉隨後對媒體表示，拜登認同釣魚臺列嶼適用《美日安保條約》第5條，還表示期待美日同盟加強合作，實現印太區和平穩定。

對此，中共外交部發言人汪文斌痛斥，「釣魚臺及其附屬島嶼為中國固有領土，美日安保條約為冷戰產物，不該損及第三方利益，更不該危害區域和平。」

分析指出，日方此次積極將釣魚臺納入協議，是由於日前美民主黨外交專家認為，釣魚臺的敏感地位，若有緊急狀況美應避免介入；如今拜登認同適用《美日安保條約》，讓日本如吃定心丸。

《共同社》分析，為強化對陸嚇阻能力，除釣魚臺納美日安保外，日方也提出美日合作將在太空、網路、電磁波等3個新領域展開；對此，拜登對新領域的同盟開發深感興趣。甚至，隨著大陸積極搶佔人工智慧與無人機技術，美日也會積極合作避免落後。

此外，菅義偉也會積極建立與拜登的私人關係，正評估在2021年1月拜登就位後，旋於2月赴美訪問。一方面直接與拜登對話並強化私人關係，另一方面掌握新政府對華政策與內閣人事安排。目前最關注的為防長與國務卿人選，好讓日方能和美方政策同步。

(中時新聞網)