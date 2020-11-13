台中市大安區農會「飛天豬」品牌近年來爆紅，農會也不斷將農畜結合研發新產品，13日在飛天豬餐館舉行「安農原味豬肉水餃」及「安農高麗菜豬肉水餃」上市，以四分肥六分瘦黃金比例，用簡單原料帶出新鮮肉質的緊實及鮮甜，將獲消費者青睞。

總幹事蔡建宗表示，大安農會秉持著「安心、安全食用」以及「安心呷、農為你」的品質承諾，讓消費者在家，依然能安心品嚐在地產業美食。

大安區農會指出，「安農原味豬肉水餃」及「安農高麗菜豬肉水餃」選用100％產銷履歷豬肉的水餃，以人工剔除整塊豬肉表面筋膜後，黃金比例的肉餡搭配清爽簡單的調味，以特選優質中高筋麵粉製成Q彈有嚼勁的水餃皮，將飽滿的餡料包入扎實的餃皮中，完美的皮餡比例豐富了整顆水餃的口感。

大安農會團隊更嚴選產地直送新鮮高麗菜，搭配ISO22000及國際HACCP雙認證的產銷履歷豬肉，以四分肥六分瘦黃金比例，特選無漂白優質中高筋麵粉，不添加抗凍劑、防腐劑、人工色素及人工香料。

大安區農會表示，產銷履歷認證的豬肉，主要是為了保障民眾的食肉安全，從產地、拍賣、屠宰、分切到一貫化肉品物流中心，拿起包裝、用手機一掃QR code，直接秀出小豬從出生、離乳、換飼料、打疫苗、屠宰、分切到包裝一目了然，串連從牧場到餐桌透明生產鏈，讓消費者更清楚了解豬肉來源。

大安區農會指出，原味豬肉水餃及高麗菜豬肉水餃每包原價550元(100粒裝)，現正優惠組合兩種口味各1包組合優惠價399元，購買請洽飛天豬生活館04-26712229＃42林先生或臉書搜尋「飛天豬．安農」。

(中時 )