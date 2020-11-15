美國總統川普還未承認敗選，不過他卸任後的演說行情價碼已經提前曝光，業內人士預估，光是在美國境內，川普一場演說的費用就可高達100萬美元（約新台幣2,850萬元），海外演說的價碼更高，可達200萬美元（約新台幣5,700萬元），不過美媒指出，現在還沒有太多經紀公司排隊接洽，原因是怕若和川普簽約，可能激怒其他現有客戶，讓客戶跑光。

美國娛樂網站TMZ獨家披露，川普就算下台也不用擔心大筆負債，因為他卸任後就可靠演說輕鬆還債。富比世（Forbes）雜誌網站日前揭露，川普債務至少高達10億美元（約新台幣284億元）。

根據協助名人牽線演說機會的業內人士估算，在美國境內，川普一場演說的價碼可高達100萬美元，若是在海外，每場演說的費用更可高達200萬美元。

報導說，有鑑於超過7,200萬美國人投票給他，川普卸任後在美國仍是炙手可熱，將可能受到共和黨或右翼團體邀請演講。如果是在海外，由於他已經在以色列、俄羅斯交了不少朋友，卸任後他最可能最先赴這2個國家演講。

不只川普，下台後他的家人們也將因此賺進大把鈔票，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在美國的演說價碼可能落在7.5萬美元至12.5萬美元之間（約新台幣213萬至356萬元），海外演說價碼將落在12.5萬美元至17.5萬美元之間（約新台幣356萬至498萬元）。不過這些數字還只是她和川普離婚前的預估價碼，如果梅蘭妮亞最終真的和川普離婚，或是另外出書和盤托出白宮秘辛或兩人婚姻內幕，演說價碼會再上升。

另外4名成人兒女中就屬伊凡卡吸金功力最強，由於川普入主白宮前伊凡卡就已經是位作家、而且有自己的品牌，預估她日後每場演說活動價碼將落在7.5萬美元至10萬美元之間（約新台幣213萬至285萬元），海外演說價碼落在每場10萬至12.5萬美元之間（約新台幣285萬至356萬元）。

不過川普的另外3名兒女－長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）及小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）－的演說價碼大概只有7.5萬美元，而且他們不太可能受到國際市場青睞。

儘管川普一家卸任後的吸金功力一流，不過報導說目前並沒有大批公關公司、經紀公司排隊等著和他們接洽，因為他們擔心，和川普簽約可能會氣死許多現在的客戶，導致他們大出走。

(中時新聞網)