27歲陳姓男子於2016年間，趁女友因病需服藥才能熟睡機會，性侵得逞，事後陳男竟稱感覺很刺激，並稱「想學李宗瑞，想知道女生會不會有意識」，數日後陳再趁女友服藥熟睡硬上，女友因疼醒拒絕，仍遭陳性侵，高院依乘機性交、強制性交罪，判陳男5年6月徒刑。可上訴。

判決指出，陳男因供貨認識從事網拍的被害人，2016年2人交往同居，被害人因罹患重度憂鬱症，長期在醫院就診，並需服用安眠藥、鎮定劑及抗憂鬱症等藥物幫助入眠。

2016年12月，陳男因當時發生李宗瑞案，問被害人說「沒有意識的女生跟吃藥昏迷的女生，是不是真的沒有意識」，被害人說「不知道」，陳說「想試試看」，被害人說「不可以這樣對我」，不久陳就趁被害人服用藥物後熟睡，對她性侵。

被害人醒來後發現內褲穿得歪歪扭扭的，上廁所時覺得下體怪怪的，用衛生紙擦拭，查覺衛生紙上有精液的味道，被害人質問陳是否趁她睡覺時性侵，陳男坦言：「想學李宗瑞，想知道女生會不會有意識，想拿她當實驗品」。

數日後，陳再趁她服藥後熟睡性侵，但被害人因疼痛驚醒，仍遭陳性侵，被害人直說很痛，拜託停下來，陳才罷手。女方因擔心陳男散布性愛影片，讓她一輩子都無法嫁人威脅，導致她一度不敢報案。

法院審理時，陳男辯稱，第一次性行為時，有經過對方同意，第二次時因女友拒絕而沒有繼續性行為；陳男律師則主張，告訴人在案發後仍與陳男交往，當下並無違反意願。

一審因被害人提出雙方爭執錄音，加上醫院社工指證，陳男曾承認趁女友服藥後性侵並向女方道歉，甚至說：「這樣很刺激，想測試服藥後是不是真的沒有感覺」，判陳男徒刑5年8月。案經上訴，高院改判5年6月。

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(中時 )