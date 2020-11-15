不知不覺11月又將來到下半個月，再過兩周就要邁入歲末，替多事的2020年劃下尾聲。高人氣運勢搜狐號《卡哇伊》公布「6生肖」在11月最後15天的事業運勢排行。第一名若能把握機緣「必能升職」！

第六名【豬】

屬豬的人在11月裡運勢較平，工作沒什麼特別進展，偶爾也可能出點小意外，但只要妥善解決，並不會造成特別的負面影響。不過要注意自己的態度可能不夠端正、稍顯露出怠惰。做事切勿選擇投機取巧，否則在11月下半個月，事業上恐會受較大影響。

第五名【羊】

對屬羊的人來說，11月的事業運起伏較大，或許一切看似工作順利，但經常會有意外發生，導致影響工作進度；或是在工作上發生失誤，進而受到主管責備。建議11月下半個月在工作上處處小心，會給自己很大的幫助。

屬羊的人來說，11月的事業運起伏較大，或許一切看似工作順利，但經常會有意外發生，導致影響工作進度(示意圖／達志影像)

第四名【鼠】

屬鼠的人在11月的工作運是可說相當旺，工作上大致一帆風順，儘管個人能力超群，不過偶爾仍會遇到亂流。在11月最後15天，整體雖然會小差曲出現，但並不會造成太大影響。

第三名【雞】

11月對屬雞的人來說，在事業運勢上有較大幫助，但起伏也較大。因此，屬雞的人11月運勢很旺之餘，工作上也會有地方遇到不順，且會對自己造成不利影響，在下半個月工作時也要多加留意。

第二名【猴】

屬猴的人遇為土生申金之局，對於屬猴人的運勢會有較大幫助。在11月未來15天，屬猴的人工作效率較高，工作態度端正，雖然不一定能夠升職，但容易受到上級主管關注或重視，進而促進月底的事業發展。

第一名【狗】

屬狗的人11月的工作能力極高，不但工作順利還具備好的態度，這樣的

的優勢易得到貴人相助，使事業發展更加迅速。屬狗的人在11月下半個月的事業運勢極佳，好好把握機遇必能成公升職。

(中時新聞網)