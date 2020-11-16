第三波新冠疫情加速肆虐美國，美國染疫總人數於15日正式突破1,100萬人。

第三波新冠疫情加速肆虐美國，根據路透社統計，美國染疫總人數於15日正式突破1,100萬人，值得注意的是，美國此次只耗費8天就新增100萬例新病例，刷新疫情爆發以來紀錄。

根據路透社統計，美國新冠肺炎確診病例已在15日突破1,100萬人，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至台灣時間今（16）日上午9時，美國確診總人數已來到1,102萬5,046例，病歿人數達24.6萬人。

除了確診總數突破新的嚴峻里程碑，路透社的統計數據也顯示，美國疫情正在加速惡化，這次僅花8天就新增100萬新病例，從1,000萬例邁向1,100萬例，刷新疫情爆發以來最快「達標」紀錄。

值得注意的是，美國持續在刷新自己的舊紀錄，花費16天從800萬增加至900萬例，接著耗費10天從900萬例增至1,000萬例，此次僅耗費8天就增至1,100萬例。

過去11天，美國每天都新增超過10萬新病例，過去7天每日平均新增14.4萬例、1,120人喪命。

感染人數最多的地區是德州與加州，2個州加總起來約有210萬人染疫，佔全美總病例數的19%。

不過疫情最嚴峻的地區落在中西部，北達科他州（North Dakota）、南達科他州、威斯康辛州、愛荷華州、內布拉斯加州的人均病例（cases per capita）高居全美前5名。

另綜合路透社、《國會山莊報》（The Hill）報導，針對美國疫情加速惡化，拜登防疫顧問、明尼蘇達大學傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）昨日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪時警告，「我們處在非常危險的時期，是自1918年以來最危險的公共衛生時期」，呼籲政府即刻採取行動，否則這些數字「將再大幅度增長」。

TODAY: Dr. Michael Osterholm says “our future is in our hands.” #MTP #IfItsSunday@Mtosterholm: “If we don’t ... stop swapping air with our neighbors, our friends, our colleagues, we are going to see these number grow substantially.” pic.twitter.com/TC3ZSNnGzW — Meet the Press (@MeetThePress) November 15, 2020

(中時新聞網)