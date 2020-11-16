自新冠肺炎疫情爆發以來，台灣人已經快一年都被關在台灣，沒辦法出國旅遊、度假，連最喜歡的日本都沒辦法去玩，究竟想正常出國玩底要等到什麼時候？對此，疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎表示，國外秋冬疫情延燒，想自由出國最快要等到明年(110年)底了。

李秉穎今天在廣播《周玉蔻嗆新聞》表示，日本明年7月舉辦奧運，台灣人也很難去日本玩，因為要有奧運泡泡很困難，除非奧運的時候日本疫情就完全消失，很快地得到疫苗、全民施打，說不定檢疫措施就不必這麼嚴格，要不然按目前情形，台灣人去日本回來後染疫的機率還滿高的，入境日本不用嚴格檢疫，但回來還是要隔離14天。

李秉穎說，想出國就要有疫苗，以國家的力量去推動疫苗臨床試驗會讓疫苗出來的速度更快，若疫苗出來的越慢、疫情就控制越慢，能出國的速度也就越慢，這才是重要的事情。目前北半球進入秋冬季節，疫情又升溫肆虐，如果想要出國玩，最快還要等到明年(110年)底，最慢甚至要到後年(111年)了。

李秉穎也提醒，疫苗打了死掉是不會發生的事，除非是過敏性休克，那是所有疫苗都有的百萬分之一的機會，而是接種新冠疫苗的信心要如何去保持，才是政府的重要課題。因為新冠病毒的感染牽涉到好抗體與壞抗體，致病機制引起的抗體有些可能會有加重病情，就是「免疫增強現象」，有些疫苗會設計避免發生免疫增強現象，有些沒有，未來這兩大類疫苗的有效性跟安全性上值得去觀察，這是萬人臨床試驗無法觀察到的，因為發生率不會很高。

(中時新聞網)