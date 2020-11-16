台積電累積逾3個月能量爆發，今天(16日)開盤跳高後股價持續攀升，締造盤中484.5元、收盤484元２項歷史新高。台積電創辦人張忠謀退休後若未賣過手中1.25億持股，手中股票市值已較退休時多出近320億台幣。

今年台積電已經鞏固先進製程，第3季受惠遭美制裁的華為急單大拉貨，第4季到明年又有蘋果(Apple)等5奈米製程晶片大量需求，今年營收可望續創歷史新高，大增3成。若晶片大廠英特爾(Intel)釋出晶片代工給台積電也屬實，前景更加可期。台積電ADR(存託憑證)周五股價相較台股溢價逾16%，也說明護國神山股價還有上漲空間。

張忠謀2018年6月5日台積電股東常會後正式退休，交棒給現任董事長劉德音、總裁魏哲家，當天台積電收盤價是229元，市值約5.93兆台幣，張忠謀持股市值約286億台幣。若以今日盤中高點換算，張忠謀持股市價約605.63億台幣，增加約319.63億台幣。

第一金投顧董事長陳奕光表示，外資持續回補台股，11月以來至上周買超969億餘元，台積電ADR先創高，有望帶動台股續創新高，年底前上看13500點、明年首季或可看到14000點。

(中時新聞網)