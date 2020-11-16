《衛報》16日報導，川普團隊宣布撤回對賓州選舉結果的部分確認訴訟，並改控賓州部分郡讓選民修改郵寄選票瑕疵，讓拜登處於較有利的優勢。不過，民主黨律師李萊(Cliff Levine)認為，爭議選票僅佔小部份，相較於拜登取得的總票數，拜登打敗川普為不爭的事實；賓州州務卿則以共和黨不具法律請求權為由，要求法院駁回審理。

在先前主張中，川普團隊指控共682,479張郵寄與不在籍選票，因缺乏監票員的監督而使得投票程序具有瑕疵，不應列入正式計票之中。

或許發現此路行不通，川普陣營隨後於15日撤回選務人員不讓川粉監看計票，明顯違反憲法的訴訟；改聚焦於部分親民主黨郡讓選民修改郵寄選票上的錯誤。例如，選票沒有裝入保密信封，外包裝的信封上也缺少選民簽名，這些瑕疵修改使民主黨較共和黨更有優勢。

相較之下，有利於共和黨選情的郡，卻乖乖的遵守規定而不讓這些選民彌補錯誤，從而剝奪許多人「用選票表達自己意見的權力」。

川普及其律師更是高分貝砲轟，賓州費城與匹茲堡的60萬張選票應該作廢；但遭指控的郡則回應，即使如此，僅有少數選票遭影響。

賓州州務卿布克瓦（Kathy Boockvar）15日在法庭上表示，本案的爭點在於法院是否有管轄權，共和黨顯然沒有任何法律請求權，足以讓該案成立，故要求法院駁回審理。

李萊更駁斥，從拜登取得的總票數來看，川普所說的票數微不足道。他強調的68萬張選票中，有問題的選票數根本小於拜登領先的7萬票，完全不影響選舉結果。

李萊強調，賓州的法律並沒有明文限制選民彌補選票瑕疵的規定。甚至，那些不允許選民彌補錯誤的郡，反而因為阻止選民表達意見，而應該遭追究。這樣做才能保證「每張票都被計算」。

(中時新聞網)