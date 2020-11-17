婦人公園涼亭內輕生 檢警釐清死因 10:272020/11/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 50多歲林姓女子今（17日）上午6時許，被發現陳屍於新北市金山區公館崙公園內涼亭。(翻攝照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 50多歲林姓女子今（17日）上午6時許，被發現陳屍於新北市金山區公館崙公園內涼亭，警消獲報抵達時林女已氣絕多時，初判研判並無外力介入，詳細死因待進一步釐清。 據悉，林女開車前往金山區公館崙公園，疑因久病厭世選擇輕生，警方已報請檢察官相驗進一步釐清死因。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #公園 #死因 #金山區 #公館 #輕生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 成大男大生套房輕生 房東急報案救不回 09:372020/11/17 社會 昔帥氣一線小生罹遺傳病 爆退演藝圈專心傳教 22:092020/11/16 娛樂 小黃司機按摩一半暴斃 妻見遺體沒穿褲子氣炸 22:372020/11/16 兩岸 新莊驚傳命案 被好友嫌酒品差 男子4刀刺死他 19:122020/11/16 社會 戀情燃盡 大學情侶陳屍套房 04:102020/11/17 社會新聞 槍彈藏鞋盒放樓梯口 鄰居打掃發現遭判1年8月 21:422020/11/16 社會 北部私大學生與女友疑輕生 陳屍淡水套房內 22:502020/11/16 社會 新故鄉動員令》遊子返鄉接班 擦亮金山招牌 04:102020/11/16 生活新聞 捷運環狀線Y26站土開案招商啟動 16:242020/11/16 區域情報-台北 深夜開車撞電桿 佳里子龍社區一半住戶停電10小時 14:292020/11/16 社會 社會熱門新聞 驚悚畫面曝光 新莊女騎士突左切遭撞 滿地血痕慘死 - 社會 慾男逼嫩妹傳私密照 她乖乖視訊live播送下體 - 社會 手機拍員警挨罰2千老翁抗告 法官打臉警察 ：執法無肖像權 - 社會 交往3年沒進房間！意外闖入驚見散落衛生棉與內褲 他崩潰了 - 社會 媳婦每次「擠奶」公公就硬闖 她崩潰上網求助 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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