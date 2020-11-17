50多歲林姓女子今（17日）上午6時許，被發現陳屍於新北市金山區公館崙公園內涼亭，警消獲報抵達時林女已氣絕多時，初判研判並無外力介入，詳細死因待進一步釐清。

據悉，林女開車前往金山區公館崙公園，疑因久病厭世選擇輕生，警方已報請檢察官相驗進一步釐清死因。

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