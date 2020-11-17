由經濟部工業局主導的「台灣國際品牌價值調查」17日公佈最新榜單，除宣佈2020台灣25大國際品牌外，同時公佈10家品牌獲選潛力之星，期許更多台灣品牌成功國際發揮品牌影響力。全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊（3454）獲選為2020最佳國際品牌潛力之星，由總經理廖禎祺出席領取此殊榮，今年適逢晶睿通訊成立20週年，此榮譽成為全體員工最大的鼓勵。

經濟部工業局連續18年委託國際權威品牌價值調查機構Interbrand以「財務表現、品牌作用力、品牌強度」三大維度為標準進行品牌價值評估。今年國際局勢因疫情更加考驗了各品牌的反應能力，品牌的影響力也是迎向未來挑戰的關鍵核心。晶睿通訊總經理廖禎祺表示：「晶睿通訊的企業使命為社會提供值得信賴的智慧安防系統，此次的獲選也代表對我們在台灣研發、設計、製造以及快速反應市場、深化台灣服務三大面向不遺餘力的肯定。未來以品牌創造更強大的成長動能，是全體同仁的共同目標，我們也期待可以嶄新的品牌面貌，逐步邁向成為全球第一線安防品牌行列。」

晶睿通訊為台灣安防產業第一品牌，成立20年來，從技術授權起家，同時發展代工事業以及自有品牌「VIVOTEK」事業行銷全球，成功佈局超過116國家，全球員工也在今年正式突破千人。自成立以來強調研發、設計、製造根本於台灣，近兩年也擴大在台灣的生產製造規模，2017年晶睿通訊正式與台達結盟，2018年也以創始會員身分成立國際開放安防聯盟，推動安防產業轉型接軌AIoT。近期也不斷與台灣品牌廠商如趨勢科技、訊連科技策略聯盟展現高度軟硬整合以及聯合打世界盃的決心。

晶睿通訊洞察快速變化的市場趨勢、傾聽客戶回饋並同時關懷員工，在全球物聯網資安威脅浪潮來臨時，領先業界推出世界首台搭配防入侵軟體的網路攝影機。而今年在全球新冠肺炎疫情嚴峻的時刻，對內也針對海內外員工提供可洗式口罩布套關懷員工；對外也即時推出以AI辨識技術為核心的人流控管解決方案協助業主超前部屬後疫情時代。晶睿通訊快速反應市場的能力和緊扣市場的品牌策略，成功擦亮VIVOTEK品牌，並在全球安防市場奠定領導地位。

誠信、關懷、創新與當責為晶睿通訊品牌核心價值觀，晶睿通訊連續三年投入之研發費用比率都超過10％，並設立AI研發中心，強化研發實力。為擴大在台灣的布局，今年也新增通路代理商，接下來也將率先於台灣成立技術客服中心，以行動展現品牌核心價值。

(工商 )