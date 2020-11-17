川普的中國政策智囊余茂春認為，不論誰當總統，川普的對華政策理念皆不可逆轉。（圖／美聯社）

參與川普政府對華政策制定的國務院高級顧問余茂春認為，即使民主黨當選總統拜登入主白宮，川普對華政策的主要理念和操作方式將難以逆轉，因為「中共每天都在證明我們這些重新認識的理念是正確的」。

國務卿蓬佩奧的首席中國政策和規劃顧問余茂春接受《美國之音》專訪時說，對華政策在川普政府外交政策中占居頭號地位，如果幾十年後看川普政府最大的成就，很顯然是本屆政府領導全世界對中共統治的中國有了新的戰略定義。

報導說，余茂春是80年代中期來美國深造的大陸留學生，1994年獲加州柏克萊分校歷史學博士，後進入美國海軍學院任現代中國和軍事史教授。2018年，他在川普啟用蓬佩奧為國務卿後，被延攬進入美國國務院制定對華政策的核心圈。他是中國留美學生進入這一層次的第一人。

余茂春指出，川普政府對華政策最大的成就是在政策理念上有了根本改變，其中三大理念包括：一、拋棄了自尼克森政府以來幾十年實行的打中國牌策略，明確指出中國是美國國家安全的最大威脅；二、放棄了以接觸為中心的對華政策，因為中共通過接觸政策想改變美國甚至全世界；三、認清中共和中國人民不是一回事，中共不等於中國人民。

余茂春認為，這些理念是基於對中共政權本質的認識而作出的，基本上是不可逆轉的，因為中共每天都在證明這些重新認識的理念是正確的。

余茂春說，川普政府的對華政策並非不跟中國接觸，而是以不同於以往的方式接觸。那就是前提是：1.對中共不表信任；2.雙方要對等；3.以結果為導向；4.要坦誠透明。

余茂春認為，中共的行為不會有根本改變，因此川普政府對華政策的這些理念和方式也不應該改變，「不管誰當總統，他畢竟是美國的總統，他一定是按照美國人民的利益來考慮。這是美國民主共和兩黨的共識。」

(中時新聞網)