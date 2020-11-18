隨著時間的流逝，2020年即將進入尾聲，過去的一年裡，在國際上也發生了不少重大的新聞。根據一份最新的網路民調顯示，有超過5成網友認為中國大陸公布首起新冠肺炎死亡案例是最重要的國際新聞，該新聞受到重視的程度甚至還超過美國大選。

網路媒體《YAHOO》以「 2020年度十大國際新聞票選啟動，你投誰？」為題，列出24則重大國際新聞，進行網路投票，投票時間為11月17日至21日，截至18日凌晨1時為止，最新結果顯示，有50.3%的網友投給「中國大陸公布首起新冠肺炎死亡案例」，贏過「史上最緊張！美大選結果揭曉 投票率創新高」的48.7%。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

根據最新的投票結果，網友所票選出的10大年度國際新聞其他依序為：

「澳洲野火燒掉3個台灣 近30億隻動物受害」39.3%

「NBA巨星Kobe Bryant墜機身亡 享年41歲」39%

「新冠肺炎全球流行 東京奧運確定延期一年」36%

「白人警察當街壓死非裔男 全美掀起反種族歧視運動」35.3%

「WHO將Covid-19列國際公衛緊急事件」31.3%

「新冠肺炎吹哨者 中國大陸醫師李文亮逝世」26.1%

「肺炎加上油價崩盤 美股暴跌一周觸發三次熔斷」23.8%

「《港區國安法》通過 美撤銷香港多項優惠待遇」21.9%

(中時新聞網)