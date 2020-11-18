心都涼了一半！日前一名女網友心寒的表示，自己在公司待了2年，不久前來了一位新人，但就在簽核對方的試用期表格時，發現對方薪資竟比自己高，讓她感嘆直呼「加速自己想離職的念頭」。

原PO在PTT上的WomenTalk版發文指出，自己在公司任職已有2年的時間，當初是因為有認識的人找她才會入職，而現在這份工作的薪資比上一份工作少了將近1萬元，在這2年間也發生許多事讓她動了不少次想離職的念頭。直到2個月前，公司總算在她的職務上做出調整，將她職位調升，「但老闆並沒有幫我加薪。」

但最近她在簽核新人的試用期表格時才發現，新人的薪資竟然比自己還高，她也坦言，「看到這裡我的心真的涼了一大半。」接著說自己也打算年後提出離職，但又害怕會因此影響到年終，「因為去年老闆給我的年終還不錯。」

但她心裡早已有譜，若和老闆提了離職有只有2條路可走，「第一是幫我調薪，但我也不會想要再繼續做了。第二是不幫我調薪維持現況，但會加速我想離職的時間。」這尷尬的狀況也讓她不知該如何是好，於是上網發問尋求網友協助。

有一派網友認為趕緊離職，「有錢給新助理加薪，沒錢幫老員工加薪，這不是很明顯嗎」、「主管薪水比助理低，老闆是要你知趣走人嗎？」但也有網友建議領完年終再閃人「年終領完就離」、「當然領完再說啊」、「領完年終再講，不要跟年終過不去。」

(中時新聞網)