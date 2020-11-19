人說愛情會使人盲目，唯有自己想通才能看清一切。一位女網友對自己男友百般招待，請吃高檔萬元無菜單料理，還豪砸4萬元替對方換全新的iPhone 12 Pro Max，沒想到對方卻回「謝謝謝97%的禮物」讓她心寒。男友從來都不願意公開，甚至還和其他女性搞曖昧，讓這名女網友才漸漸看清，原來，對方根本沒把她當作一回事。

原PO在「爆怨2公社」上表示，在去年3、4月認識現任男友，二人自12月開始交往，不過最近男友說他工作很累、壓力大，原PO就帶他去吃無菜單料理，吃下來共17000元，更是毫不猶豫地付掉。另外，原PO觀察到男友的iPhone X快不行了，就訂了一台iPhone 12 Pro Max給男友當作聖誕禮物，她付了4萬元，剩下的1400則由男友吸收。但沒沒想到，男友竟對她說「謝謝妳97%的禮物」。

原PO表示，和男友去無菜單料理時，男友每道菜都上傳社群，也會分享給其他女性朋友看，但始終不標記她，說明是她請的。原PO無奈表示，男友從來沒有讓她其他女性友人知道他有女友，跟他吵說和其他女性曖昧，還被反嗆害他壓力變得更大。

直到月初，原PO發現男友IG對話窗出現一位叫NaNa的女性，問男友又開始支支吾吾，終於戳破男友沒滑交友軟體的謊話。原PO表示「我只想抱怨自己，很想大哭一場」。雖然自己很愛男友，會盡力去滿足對方要求，「但到頭來，人家似乎並沒有把我當一回事」。

對此，網友紛紛表示，「妳在養流氓無賴！趕快醒醒吧」、「好渣，擺明騎驢找馬」、「拜託妳趕快放生，要對自己好一點！」、「分手吧？你愛他在乎他，他呢？你知道答案的」。

(中時新聞網)