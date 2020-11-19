連鎖餐飲集團揚秦(2755)預計年底轉上櫃交易，集團表示，將以「麥味登」及「炸雞大獅」2大品牌加盟體系，於台灣及海外同步拓展加盟店，以雙引擎驅動集團營運持續成長，目標明年底「麥味登」重返1000家規模、「炸雞大獅」全球店數達100家里程碑。

揚秦旗下目前擁有「麥味登」、「炸雞大獅」、「REAL真．Cafe．Bread」等3大連鎖品牌。主力品牌麥味登以早餐起家，近年逐步轉型為提供餐食為主的小型咖啡館拓展，並以加盟為主、直營為輔拓展，截至9月底全台共820家門市，包括26家直營店、794家加盟店。

手搖式台式炸雞品牌「炸雞大獅」以商場百貨開設直營店為主力，並透過區域代理方式進軍海外市場，截至9月底全台共17家直營門市，並在印尼、馬來西亞及柬埔寨等海外市場共有15家門市。烘焙麵包輕食品牌「REAL真」則有5家直營門市。

麥味登過去全台門市曾達千家，但隨後因進行門市總量管制及體質調整而下降。不過，隨著整頓效益顯現，揚秦近年營運均持續成長。今年雖面臨新冠肺炎疫情衝擊，前三季合併營收10.85億元、年增14.04％，稅後淨利0.48億元、仍年增4.48％，每股盈餘2.71元，在逆風中維持成長。

揚秦執行長卓靖倫表示，麥味登歷經多次品牌轉型整頓，並持續強化食安控管與數位應用，近3年每年均穩健新展110～120家店。明年除持續推動既有門市升級轉型，並將鼓勵既有優秀加盟主精耕區域，以複數展店策略增加營運成長動能，目標全台門市重返1000間里程碑。

揚秦副總經理林麗玲表示，「麥味登」已接獲45家加盟主規畫開設複數店，其中25位已新展58家店，累計今年前10月已新展118家、年增18家。「炸雞大獅」則已接獲43位有意加盟，明年聚焦拓展加盟店，海外則以1國分2個區域代理授權方式持續拓展版圖。

「炸雞大獅」過去聚焦百貨商場展店，揚秦下半年調整展店策略，轉向攜手超市量販店及人潮商圈開設街邊店，並開放國內委託加盟，11月已在淡水及新竹開出2家加盟門市。海外授權經營亦恢復成長，目前全台19家、海外18家，合計37家門市，明年將衝刺全球躍增至100家規模。

至於「REAL」短期雖無展店計畫，但揚秦亦規畫快閃店模式，進駐辦公商場、校園和政府機關販售餐盒。同時，揚秦總部已通過ISO 9001驗證、並自設食安實驗室以維護食品安全，採用非基因改造食材，目標明年完成全面採用無防腐劑商品目標。

同時，揚秦強化餐飲轉型及數位應用，「麥味登APP」將於年底升級2.0版，除優化點餐介面，並結合台新銀及佳世達集團旗下益欣資訊合推MWD Pay新服務，提供線上行動支付及紅利點數累積，目標會員數由現有16萬人衝到100萬人，並透過異業結盟提供點數互換，增加會員消費頻率。

(時報資訊)