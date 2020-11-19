一艘獅子山籍貨輪「米達斯號（KING MIDAS）」，在彰化、雲林交界外海約2.8海浬處擱淺超過11個月，船上10名船員過著快1年地獄般的生活，13日下午終於可以上岸安置，船員表示船上根本糧食不足，甚至只能喝混濁的過濾海水，日子過得相當痛苦。

米達斯號2019年12月6日，就已經擱淺在此處，受困船員包括1名大陸籍管輪、1名印尼籍船員、以及8名緬甸籍船員，擱淺的11個多月以來，船員多次向船東表示糧食、飲用水不足，平常僅能吃罐頭、果醬，甚至連薪水都沒有如期拿到。

期間除了船員曾表示想要棄船上岸，連海巡署也多次要求船東基於人道考量，應該讓船員下船，但船東以拖救為由不願意配合；對船員則是用「無法入境上岸」打發，對船員處境絲毫不關心。直到11月13日下午2點，6名船員才於雲林許厝寮上岸，至於剩下4人，由海巡署持續掌握狀態。

船員們的處境令人辛酸，船隻其實才離岸邊短短距離，卻無法上岸回家，海巡署檢視上岸船員的行李時，發現一雙全新的童鞋，該名船員無奈嘆，是要買給家中小女兒穿的，只是沒想到買完至今，竟然已經快過1年了。

(中時新聞網)