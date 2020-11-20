外籍移工疑情緒不穩 跳前鎮河輕生亡 17:062020/11/20 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外籍移工阮姓女子疑因長期情緒不穩，跳高雄前鎮河身亡。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外籍移工阮姓女子疑因長期情緒不穩，今（20）日中午被民眾發現騎電動車在河畔徘徊，最後跳下前鎮河輕生，直到1時許民眾報案，警方會同消防隊下午3時18分許在河面發現大體，並打撈上岸，初步判定無外力介入。 警方訪查該外籍移工朋友、仲介指出，阮女可能因長期情緒不穩，才跳下前鎮河輕生。警方在接獲民眾報案後，調閱周邊監視器發現，阮女中午12時22分就騎乘電動車前往、徘徊在前鎮河周邊，並在12時40分跳河。 (中時 ) #前鎮河 #輕生 #外籍 #移工 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國軍再爆輕生案洪慈庸嗆國防部 網一句回酸 23:572020/11/19 政治 宜蘭公寓裝修 工人疑失足墜地亡 17:112020/11/18 社會 興富發夢幻誠失火 暫停工 04:102020/11/19 財經要聞 移工聘僱期滿 僱主未至公立就服站登錄 最重可罰30萬 17:032020/11/19 生活 全家吸毒賭博 女星大義滅親報警 半夜輕生遇超自然現象 06:312020/11/19 娛樂 受邀到中正大學 陳建仁暢談疫情下的傳播科技 17:502020/11/20 生活 4家印尼仲介移工 明起暫緩來台 04:102020/11/19 社會新聞 《國際產業》BMW德國廠衝刺電動車 燃油引擎外移 11:422020/11/19 財經 高齡照顧數位學習課程 外籍移工也會通 16:342020/11/19 寶島 台灣新增2境外移入 均為無症狀印尼移工 13:522020/11/20 生活 社會熱門新聞 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很能幹？ - 社會 保全住戶豪宅上演拳武行 竟只為200包裹費 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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