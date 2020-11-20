外籍移工阮姓女子疑因長期情緒不穩，今（20）日中午被民眾發現騎電動車在河畔徘徊，最後跳下前鎮河輕生，直到1時許民眾報案，警方會同消防隊下午3時18分許在河面發現大體，並打撈上岸，初步判定無外力介入。

警方訪查該外籍移工朋友、仲介指出，阮女可能因長期情緒不穩，才跳下前鎮河輕生。警方在接獲民眾報案後，調閱周邊監視器發現，阮女中午12時22分就騎乘電動車前往、徘徊在前鎮河周邊，並在12時40分跳河。

(中時 )