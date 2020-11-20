龍華科大舉辦導師知能研習，邀請桃園市副市長高安邦分享未來教育工作與挑戰。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科技大學日前舉辦導師知能研習，邀請桃園市副市長高安邦蒞校演講。高以其擔任教育行政主管及大學學術、行政主管的豐富經驗，針對當前教育現象與未來教育工作的因應與挑戰等議題，進行分享與交流。他也期勉導師與學輔人員，教育工作者一定要以慈悲心及同理心的情懷，幫助弱勢學子打破貧困循環，持續提供龍華學子良好教學品質，培養學生的高度競爭力。

高安邦首先從教育失靈與未來教育的面向，分析未來的教育要去克服等挑戰進行講述。他指出，教育是一個途徑，是促進社會流動的主要核心工具，透過教育可以幫助弱勢家庭及學子打破貧困循環。他在桃市教育局長任內，積極推展各項政策，協助桃園偏鄉學校的學子享受良好教育，讓偏鄉學童接受教育以後，都具備實用知識與生活技能，獲得更高的收入來打破貧困現象。

研習中高安邦也與教師分享其擔任校長時，學校如何透過行銷，減緩面臨少子化的衝擊，以及分析未來教育須落實教學方法創新及第三方學習，提供給學子學習。他同時透露班級經營的秘訣，分享擔任班導師甘苦談，同時勉勵教師鼓勵學生多關懷他人，踴躍參與志工活動。

因應少子化對高教體系的衝擊，高安邦也以自身獨到見解，剖析綜合大學和技職體系各自擁有的優勢與劣勢，以及私立大學教師在高教海嘯中所擔任的重要角色，勉勵龍華科大全校教職員工凝聚共識，持續提供龍華學子良好教學品質與教育內容，培養學生的高度競爭力。

(中時 )