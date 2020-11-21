台南市永康、仁德區接連發生大貨車轉彎造成機車騎士傷亡事故，累計今年10月底前台南市的大型車肇事已奪走28條人命。為降低大型車輛交通事故，市警局連續3天強力執行取締大型車違規勤務，共取締超速、超載、闖紅燈等527件各類違規行為。

今年9月間，45歲的陳姓男子駕駛大貨車行經仁德區太子路、土庫路口左轉時，與直行的29歲陳姓機車騎士發生車禍，騎士與機車被卡在車底，經救出送成大醫院急救仍告不治。警方分析，大型車因「視覺死角」及「內輪差」問題，相較一般車輛更容易發生交通事故，加上體積大造成車道減縮，汽、機車為閃避常造成嚴重的車禍傷亡事故。

警方還統計發現，今年1至10月台南市的大型車肇事A1事故達28人。鑑於每件交通事故即可能代表數個幸福家庭的破碎，為降低大型車輛交通事故，確保市民的用路安全，市警局從18至20日連續3天強力執行取締大型車違規，以落實「安全大台南」的目標。

市警局交通大隊及全市各警分局，針對大型車輛或施工區域附近及行經道路加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，3天共取締超速24件、超載58件、闖紅燈8件、違反禁行路線131件、未裝設或未依規定使用行車紀錄器38件、其他違規268件，合計527件。

市警局長詹永茂表示，為加強大型車行車秩序、降低交通事故及確保用路人安全及安寧，警方還將持續於每周不定時及不定點，規畫攔檢路段及測速點實施攔檢，呼籲大型車輛駕駛人注意標誌、標線及速限行駛，以免違規受罰。

(中時 )