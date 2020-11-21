美國總統川普20日在白宮會晤密西根州議會共和黨領袖，希望挾共和黨多數優勢，主攻州選舉委員會無法確認開票結果，進而由州議會臨選16名總統選舉人投票，以翻盤選情；孰料與川普會談的共和黨州議會領袖，會後聯合發表聲明表態，「沒有任何證據可改變拜登獲勝的事實」，讓川普翻盤的夢想反變撞船。

美國有線電視新聞網(CNN)21日報導，參議院共和黨領導人謝基(Mike Shirkey)、共和黨籍眾議會議長柴特菲德，在結束與川普會談後共同發表聯合聲明，「身為立法機關領導人，我們遵循密西根州法律與正常程序，如同我們在整個選舉過程已一再強調的」。

2位議員還表示，「密西根選舉確認過程不應存在恐嚇與威脅。選舉舞弊的傳聞應受到認真、徹底的調查；如果獲得證實，法律將全面起訴。贏得最多選票的候選人，將會贏得密西根州的選舉人票與大選。這樣簡單的事實讓人們對選舉產生信心」。

川普白宮會見密西根州州議會共和黨領導人，商討選舉結果確認與選舉人選派。

熟悉會議內容的人士表明，會談過程相當地平和。兩位議員向總統解釋選舉確認與選派選舉人的流程。川普「沒有向2位議員公開施壓，或阻止選舉結果獲得確認，也沒有試圖讓選票從拜登身上轉到自己身上」；「但是，總統確實對議員的解釋非常感興趣」。

此外，2位議員還與川普討論新冠肺炎的補助問題，希望能撥出更多的聯邦資金對抗疫情大流行。

自投票結束以來，川普提出法律訴訟與重新計票卻一再受挫；如今將腦筋動到州議會卻又遭打槍，無疑在傷口上又灑鹽。

報導指出，貴為總統卻向議會領導人施壓，不但遭到共和黨人激烈抨擊，更讓川普陣營喊出的「選舉詐欺」，顯得更為疲乏無力。何況，他在各州提出的法律戰一再鎩羽，各州已陸續確認選舉結果，更加深外界對他根本是「困獸之鬥」的印象。

(中時新聞網)