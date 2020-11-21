大陸漁船越界捕魚，查獲漁獲1000公斤並帶回6人偵辦。（台中海巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中港外36浬處20日查獲大陸漁船越界，艦隊分署台中海巡隊獲報前往查緝，經清查船上有漁獲1000公斤，許姓船長等6人遭押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

台中海巡隊昨日獲報指稱台中港外36浬處，有大陸漁船出沒，立即派遣PP10035巡防艇馳赴現場，同時通報中部地區機動海巡隊台中艦增援，發現1艘大陸籍越界「無船名」漁船，隨即廣播該船停俥受檢，唯該船蛇行逃逸拒檢。

案經台中隊PP10035艇多次強靠終於順利登檢成功，經清查船上計有大陸籍船長許男等6人，該船約有漁獲1000公斤，依法全數海拋。

台中海巡隊指出，該船於7日10時自福建省霞浦縣出港，陸船非法越界捕魚事實明確，將該艘陸船及許姓船長等6人，爰依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，共同將該船押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

台中海巡隊表示，由於目前嚴重特殊傳染性肺炎與非洲豬瘟疫情仍有升溫趨勢，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，嚴謹做好所有防疫措施，並於返隊後完成全船消毒作業，杜絕嚴重特殊傳染性肺炎入侵。

(中時 )