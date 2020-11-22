即將卸任的川普政府在任期之末持續對中國大陸強化對抗立場，又有4家知名陸企被國防部認定為受到中共軍方支持的公司，並以國家安全為由禁止美國投資者對這些公司進行投資。詳細名單將於下周公布，這使得因與軍方有關聯而遭美國禁止投資的陸企數目增至35家。

《路透》報導，述川普政府試圖在所剩不多的日子裡強化其對中國大陸的鷹派立場。匿名消息人士稱，華盛頓準備認定另外4家陸企為受解放軍控制的公司，最快可能在周五公布受限陸企名單。白宮尚未對此消息置評。

如果消息屬實，這將使限制投資的大陸企業數量由原先的31家增至35家。川普於在上週四簽署的行政命令中限制了包括像海康威視、中國電信和中國移動等監控器材與行動通訊的龍頭企業，認定他們受中共軍方支持與控制。

報導說，專家表示，禁止美國人投資這些被認定與中共軍方有關聯的陸企，不太可能對這些公司造成影響。一方面因為投資其金對這些公司的持股已非常有限，加上這項指令所涉範圍有限，即將上任的拜登政府的立場還有很多不確定性。

《德國之聲》指出，美國於1999年曾頒布法律，規定國防部必須編製一份由解放軍擁有或控制的中共軍工企業名單，但美國國防部直到今年才遵照執行。前幾天美國白宮才頒佈行政命令，計劃從2021年11月起禁止美國投資者購買被列入該黑名單的公司的證券。

共和黨議員加拉格爾(Mike Gallagher)表示，此舉「有助於確保沒有美國人在不知不覺中資助 (中國共產黨發動的)主導未來技術」。他已提出立法議案，要求禁止黑名單上的陸企進入美國資本市場。

(中時新聞網)