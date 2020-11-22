美式賣場好市多（Costco）黑色購物節23日起跑，為期一個星期，一路優惠到11月29日；好市多稍早在app發布3大類共8款特價商品，包括眾所期待的4K大電視、家電產品、金條、紙尿褲、床墊等。「今年沒有特別吸引人的東西」，部分網友表示，開心點進app，最後失望退出，感覺購物節在消化庫存。

好市多目前在全台有14家門市，購物節期間，每天推出至少上百款特價商品，各門市同步優惠。23日起提早至上午9點營業，27日起最後3天，早上8點就開門，甚至可能更早，迎接消費人潮。

首日主打商品包括三星82吋4K電視、財富女神金條10盎司、BOSCH洗碗機、SHARP雙門冰箱等，都是往年秒銷的熱門商品，由於這些產品平常在好市多的售價已較其他通路優惠，購物節期間更便宜，有需求的民眾趕緊搶進。

不過app公布的內容僅有品項，沒有實際售價。根據去年經驗，以LG70吋4K電視來說，原價5萬8699元，現場賣4萬5499元，下殺79折；去年的惠而浦521升雙門冰箱，也便宜了6000元。

網友滿心期待點進app，結果不少人失望退出，直呼好市多「是不是在清庫存」，每次黑色購物節活動，都會冒出沒見過的東西，「一度懷疑我跟好市多很不熟」。

也有網友虧，有些會員每年都說不夠優惠，或比不上美國，「但開店的時候，門口還不是排滿滿的人」。

(中時新聞網)