地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，今晨4時51分宜蘭近海發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.7公里，屬於極淺層地震

震央位於宜蘭縣政府南偏東方28.2公里（位於宜蘭縣近海），宜蘭縣最大震度3級、花蓮縣2級、新北市、新竹縣各1級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時新聞網)