地牛翻身！宜蘭04：51近海規模3.6地震 最大震度3級 05:332020/11/23 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今晨4時51分，宜蘭近海發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.7公里。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，今晨4時51分宜蘭近海發生芮氏規模3.6地震，地震深度8.7公里，屬於極淺層地震 震央位於宜蘭縣政府南偏東方28.2公里（位於宜蘭縣近海），宜蘭縣最大震度3級、花蓮縣2級、新北市、新竹縣各1級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時新聞網) #地震 #地牛翻身 #51 #3.6 #宜蘭縣 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 驚悚外送！附餐「清秀妹子照」 嚴重後果千萬別吃 - 生活 男凌晨叫熊貓驚見餐盒黏「妹子照」 網看急勸：快翻面 - 生活 私帶飛機餐入境遭罰20萬 女「一句話反擊」成功撤銷罰單 - 生活 陳慧蓉任NCC鑑定人惹議 文大傳院出面回應 - 生活 - 旺報 《皇家傳承》遭檢舉又被稽查 宅神：方丈為人很小心眼的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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