高雄苓雅區一所私立中學，19日發生一起男學生遭8位同學團體霸凌事件，小強（化名）因為飲料杯與另位同學小藍（化名）發生口角後，卻遭其他同學壓制在地，甚至將他的衣服掀起並脫褲子，還作勢要拍照，事件曝光後，才得知這已是小強第六次遭壓制霸凌，目前校方已經介入處理。

據小強家長陳述，兒子因為飲料杯是否丟棄與小藍發生爭執，2人從操場返回教室後持續爭吵，沒想到小藍卻鼓譟同學對他動用私刑，隨即就有多位同學衝向他，並架住他的四肢，將他壓制在地，更有同學動手脫他的上衣及褲子，還有一名同學拿著手機要對他拍照。

小強奮力抵抗，好不容易掙脫後，因為心理受創、極度不滿，便立即衝出校園欲到附近的派出所報案尋求協助，但出校門沒多久就被學校教官攔截帶回關心並且通知家長，經過家長詢問，小強才說出這不是首次發生，在就讀高中期間類似事件已經發生高達6次。

小強的家長表示，看到自己的小孩遭受這樣的事件相當不捨，目前已經帶孩子到醫院驗傷，不排除提告，他們也質疑校方僅僅宣導校園零霸凌，卻沒有實際落實，就連事發後也沒立即通知家屬，而是拖了3個多小時，他們才得知消息，讓學生一而再，再而三受到傷害，發生此事校方責無旁貸，盼校方可以好好處理，不要重重拿起卻輕輕放下。

校方則表示，事件發生後他們立即展開調查，經過詢問後，確定有上述霸凌事實發生，且證實並非首次案例，目前他們已經依「性別平等教育法」及「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」持續進行最高標準的調查，若最終確定學生有不法之處，將依依法嚴格處置。

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(中時 )