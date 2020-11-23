苗栗台3線是騎乘大型重機熱門路段，日前在南庄鄉南富村路段，出現4輛大型重機在路上「蹺孤輪」騎車，危險行徑遭民眾全程錄下。頭份警分局獲悉通知4人到案說明，依刑法185條公共危險罪嫌偵辦，並依法告發可罰6000到2萬4000元罰鍰。

頭份警分局22日接獲民眾通報，指稱南庄鄉南富村台3線98公里處有4部大型重機以獨輪方式行駛，員警立即趕赴現場處理，到達後未發現有危險駕駛情事，並立即調閱附近監視器，發現4部大型重機由北往南以獨輪危險方式駕駛，嚴重影響其他用路人安全，隨即通知4名大型重機駕駛到案說明。臉書粉絲專頁「苗栗縣地方新聞」也po出影片引發民眾熱議。

警方調查，這4名大型重機騎士為一時興起，而出「蹺孤輪」危險駕車行為，但此行徑危及其他用路人安全，除依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦，另針對4人依道路交通管理處罰條例開單告發，可處6000元到2萬4000元罰鍰、吊扣牌照3個月。

頭份警分局表示，將針對該路段及時段規畫取締危險駕車勤務，避免類似情形再度發生，並將全力取締，呼籲民眾千萬不可心存僥倖以身試法，也請民眾若發現道路有類案件時可向警方檢舉，以維自身及所有用路人交通安全。

(中時 )