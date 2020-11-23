這起駭人的桶屍案的被害人16歲少女，疑似被懷疑A走300萬元而遇害。藏屍地點就在徐姓嫌犯豐原老家，辦案人員起出藏屍桶的畫面曝光。嫌犯竟然讓高齡祖母和雙親伴屍長達2年，原因是埋藏在田間的屍桶因為飄出惡臭，差點就讓這起殺人埋屍案事跡敗露。

刑事局表示，被殺害的16歲少女，因為被污衊侵占犯罪集團所得而遇害。據了解，主嫌徐德益在3年前懷疑集團成員的女友A走300萬元，在新竹以菜刀、剪刀殺害她之後，就地裝桶並運到中部埋藏。

被害少女在新竹被殺，裝桶後運往中部。一度埋藏在彰化田間，因為飄出惡臭被兇嫌移回豐原老家。（圖/中天新聞）

根據《自由時報》報導，少女屍體最先被運到彰化大城鄉一處田間埋藏1年，因為附近農民反應有臭味飄出，嫌犯才將桶子挖出移回台中豐原老家屋裡封藏。

仔細觀看警方從現場將少女桶屍移出的過程影片，藍色屍桶外觀和一般塑膠桶的外觀並無異樣。嫌犯老家還住著祖母和父母，陪伴桶屍長達2年，竟然都沒有發現異狀，也讓辦案人員十分驚訝。關於這起案件的詳細案情，專案小組正調查釐清中。

(中時新聞網)