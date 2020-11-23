埃塞俄比亞總理向已向泰格瑞省（Tigray)的叛軍發布最後通牒，限他們72小時之後投降，逾時就對該省首都馬凱勒（Mekelle）發動攻勢。

衛報(The Guardian)報導，衣索比亞政府軍已包圍馬凱勒，政府軍佔有優勢，於是總理阿比（Abiy Ahmed）於Twitter上發布了一條消息「你們已無路可退，我們希望你們在72小時之內和平投降。」

衣索比亞官方媒體報導，政府軍正穩步推進，朝著海拔超​​過2500公尺的高原城市馬凱勒前進，包括戰車部隊與大砲，都已部署在有利地點。政府軍早些時候也對這個飽受戰禍城市的平民發出勸導，「請趕緊逃離叛軍佔領區，因為該市一但發生戰爭，政府軍無法手下留情。」

反政府軍沒有對這個最後通牒發表任何評論，但隨著衝突進入第3個星期，沒有任何跡象表明他們打算放棄作戰，這將加深國際關注。

迄今為止，這場內戰已使成百上千人死亡，更多人流離失所。超過3萬6千人逃往了鄰國蘇丹。

上星期六，政府軍拒絕了非洲外交調解，他們表示，幾天之內就會結束衝突。

然而，情況不一定如他們所想的樂觀，聯合國的一項機密評估表明，馬凱勒不易攻打，很可能發生曠日持久的消耗戰。

一份分析寫道：「儘政府軍快速前進，但泰格瑞東部的地形稱的上易守難攻，如果他們守在要害據點，反政府軍有能力阻止政府軍推進，可能形成長期對抗。」

阿比總理是非洲最年輕的領導人，現年為46歲，他因為達成與厄立垂亞的和解，而獲得了諾貝爾和平獎。如今他又遇到另一個挑戰，泰格瑞省發生叛亂。

泰格瑞省位在衣索比亞北部，以泰格尼亞人(Tigrayans)為主，他們屬於衣索比亞的較少數族裔，佔人口的6.1%，約為600萬人，至於衣索比亞總人口是1.1億人。

不過泰格尼亞人長期以來，是衣索比亞多民族聯盟中，最強大的力量，在過去幾十年間，掌握了大多數時候的衣索比亞政局。直到2年前，阿比上台為止。

阿比是奧羅族（Oromo）和阿姆哈拉族（Amhara）的混血，剛好是衣索比亞最大族裔的兩支，因此他廣泛得到多數人的支持，他也力行改革，釋放了數千名政治犯，並承諾結束一個族裔的統治。

這種改革引發了泰格尼亞人對阿比不滿，於是組織「泰格瑞人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front, TPLF），試圖顛覆中央政府。

(中時新聞網)