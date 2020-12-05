中國大陸趁拜登政府就任前的空窗期，先發制人展開多層次外交攻勢，最令人側目的莫過於對自命「反中副警長」的澳洲採取全面性報復，除了要澳洲為反中付出代價，清理川普遺留的戰場外，其真正目標在未來的世界新秩序中先行取得有利地位，建立主導權及話語權。過去以美國為核心的亞太區域權力結構是否能維持？會不會產生板塊移動效應？

中澳關係於2007至2013年陸克文擔任總理期間呈現一片榮景，澳洲甚至出現「親中遠美」現象，中澳自由貿易協定於2015年正式生效，但短短數年兩國關係全面惡化。在川普的美中戰略競爭下，台灣與澳洲是唯二主動請纓，站在抗中最前線的國家，雖然澳洲總理莫里森在美國大選後多次表態，若被迫在中美之間選邊站，不符合澳洲國家利益，以及澳洲從未站在經濟圍堵中國的陣營中，但中國堅持藉著敲打澳洲，警告與中國為敵的嚴重後果。「如果你把中國當做敵人，中國便會是你的敵人」，充分說明了北京的態度。

大陸展開全面反擊

北京認為，澳洲百般配合川普，採取強烈反中立場，特別是澳洲兩度要求世界衛生組織調查新冠肺炎病毒來源是重要導火線。大陸上個月公布的「澳洲令中國不滿原因」的14條「罪狀」，包括：破壞州政府與中國達成的「一帶一路」協議、禁止華為參與澳洲5G建設、在國際論壇帶頭針對香港、台灣及新疆事務攻擊中國、阻止10件中國在澳洲的基礎建設與農業投資案等。

大陸市場吸收了1/3澳洲出口、每年10萬名留學生、大量觀光客、以及廣大投資，大陸自認對澳洲的繁榮有貢獻，因而衍生出「澳洲需要中國，中國不需要澳洲」的氣勢，企圖藉著經貿壓力迫使澳洲就範。在牛肉、礦物、木材、大麥、龍蝦之後，大陸又宣布對原本享有零關稅的澳洲葡萄酒課徵高達212%反傾銷稅，根本就是要將澳洲葡萄酒驅離中國市場，甚至扼殺其生機。新冠肺炎及大陸限制澳洲產品已重創澳洲經濟，面臨30年來的首度經濟衰退，農民及製造業者損失尤其慘重，莫里森的中國政策開始遭到質疑。

大陸放任外交部發言人趙立堅在個人推特以澳軍持刀架在兒童脖子的諷刺漫畫，譴責澳軍在阿富汗的戰爭罪行，戰狼式外交挑起新一波的對立與衝突，即使莫里森希望爭議不要繼續擴大，雙方關係已難以轉圜。根本原因就在北京意圖殺雞儆猴，依附美國挑釁中國要付出慘烈代價，而時機選在拜登政府尚未展開外交布局前，不無預警之意。

大陸懲罰澳洲與台灣有間接關係。大陸外交部表示，澳方屢屢在涉及中國核心利益和重大關切的問題上採取錯誤言行，是造成當前中澳關係困難局面的根本原因，就是針對美澳聯手強化台灣的夥伴地位，幫助台灣維持邦交國關係、支持台灣參與國際社會。不過，大陸懲罰台灣「聯美制中」的手段與澳洲不同，對台以施加軍事、安全及政治壓力為主，並未採取經貿報復行動。

大陸對澳洲的報復將連動亞太地區與多邊局勢發展。在北京心目中，「五眼聯盟」與「四方安全對話」（QUAD）本質是圍堵中國的機制，澳洲都是重要成員。印、美、日、澳QUAD成員國海軍上個月首度全部參與「馬拉巴演習」，被解讀為朝向「亞洲北約」邁進一大步。澳、日最近簽署軍事協定，澳洲未來10年增加40%國防經費，在印太地區建構長程軍力，都令北京芒刺在背，必須先發制人。

台灣繼續被邊緣化

未來一年充滿了不確定性，一般預料，拜登政府將持續戰略競爭路線，並強調建立堅強同盟及夥伴網絡，共同制衡中國勢力擴張。儘管QUAD、以美國為中心的盟邦夥伴架構、甚至「民主聯盟」的前景不明，大陸已開始超前布局，包括RCEP正式完成簽署，習近平公開宣示積極考慮加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），大陸外交部長王毅成功走訪日本、韓國，以及清算澳洲等不同層次行動，積極爭取未來的最大優勢地位。

未來世界變局中，台灣如何自處？RCEP已經絕緣，CPTPP要以開放日本核食進口為代價，台美FTA在付出開放美國萊豬進口後，卻因川普落選，拜登表態無意簽署任何FTA，已經無望，蔡英文總統對外政策全盤皆敗，台灣繼續在邊緣化的道路上徘徊，台灣需要一次再翻轉。