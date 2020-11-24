台灣坊間不少麵包坊，就連連鎖超商及大型量販店也搶攻這塊餅，也讓消費者在選擇上更多元。不過，有網友好奇量販店的麵包論美味，也比不上麵包店；論價格，也比不上連鎖超商，因此他好奇問「有人會去量販店買麵包嗎？」文章曝光後掀起眾人熱議。

原PO於PTT八卦版指出，全聯超市、大型家樂福等量販店皆有販賣麵包，要比好吃程度比不上麵包店；論價格也沒有比連鎖超市便宜多少，令他忍不住好奇問「這些量販店麵包都是哪些人在買的呢？」

貼文曝光引發網友熱烈回應，並認為量販店價格便宜外，又是現烤現賣，「打烊撿便宜的人」、「特價時段比小7便宜超多吧」、「家樂福的法國長棍X打一堆麵包店好嗎」、「家樂福軟歐麵包2個106元，每個切半，可以吃4早餐，夠飽」、「便宜不代表難吃吧」、「頂好+1，過10點還會有折扣」、「家樂福是現場烘培的，X打一堆麵包店」、「七點過後特價不錯吧！每天現做的」、「全聯阪急系列還不錯啊！家樂福的韓國麻糬麵包也可以」。

另外也有不少網友直指，便利商店麵包其實比量販店貴，「便利商店麵包便宜，你是不是誤會了什麼，量販店便宜可果腹，對不要求口感的人倒是不錯」、「小7的麵包才是盤子在買的好不好」、「比超商便宜吧？超商才是趁機坑人」、「沒比便利商店便宜太多？ 你活在哪條世界線」。

(中時新聞網)