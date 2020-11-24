即使美國總統川普表態，在打選舉訴訟的同時，同意與拜登政府進行交接。不過，川普陣營中律師團主將、川普私人律師朱利安尼就在川普同意交接前幾小時，表示「就差一個公平的判決、一個好的聽證，訴訟就會完全翻盤」。

雖然川普已同意與拜登團隊交接，但川普陣營中律師團主將、川普私人律師朱利安尼仍稱「就差一個公平的判決、一個好的聽證，訴訟就會完全翻盤」。

據《每日郵報》報導，朱利安尼（Rudy Giuliani）23日向《福斯商業台》表示，毫無疑問，大選訴訟截止日至關重要，雖然現在並沒有很多時間，但還是有一些的。他進一步指出，真相早就存在，「我們只需要在事實審理前把它們挖出來，公開在法院上，到時會讓法官們有一個公平的聽證」。

對於聯邦法官同日稍早駁回川普團隊尋求否決賓州數以百萬計郵寄選票的訴訟，朱利安尼直嗆賓州法院根本不願聽進事實，「我不知道法官們是怎麼想，當真相並未呈現出來之前，法官就當它們根本不存在」，「很不幸地，我們仍未獲得一場公平的判決，但我們會的，還要再多一點耐心。只要有一個公平判決、一場好的聽證會，事情一定會全盤翻轉」。

就在朱利安尼聲稱仍可能翻盤前一天，川普陣營才剛發表聲明稱先前列入川普律師團隊的挺川名律師鮑爾（Sidney Powell）不再是川普律師團隊的一員，也不是川普私人律師。鮑爾一向支持著名的陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）論點，對於川普的選舉訴訟則指控「上百萬川普選票遭移去給拜登」，但一直未能提出具體證據。

(中時新聞網)