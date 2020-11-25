川普赦免火雞後被追問會不會特赦自己

美國總統川普敗選，離開白宮已進入倒數計時階段。就在他最後一次赦免感恩節火雞，和第一夫人梅蘭妮亞準備離去時，現場記者突然高聲提問：「離任前赦免，您會不會也特赦自己？」

據《太陽報》（THE SUN）24日報導，年度的白宮感恩節火雞特赦是在白宮玫瑰花園（Rose Garden）舉行。由於川普一旦離任，將面對連串法律挑戰，但由於他先前暗示，會利用在任的最後時間進行一連串特赦，因此引發各界關切。

而《衛報》（The Guardian）則指出，看到「跛腳鴨」總統川普赦免火雞，令人不勝唏噓。然而，川普畢竟是川普，儘管向來是鎂光燈焦點的他發現，如今籠罩在當選人拜登的陰影下，還是堅持做自己。他一開口就大讚道瓊指數首度登上3萬點高峰，又猛誇梅蘭妮亞和女兒伊凡卡與女婿庫許納。

接著川普在赦免火雞時說，感恩節對火雞而言，是十分特殊的日子，而被赦免的火雞非常，非常幸運。而獲得赦免的火雞分別名為「玉米」（Corn）和「玉米心」（Cob），是從專為總統飼養的20隻火雞中挑出。

(中時新聞網)