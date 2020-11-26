1.宇瞻(8271)：發表秒速SSD備份復原韌體技術，抗駭客及突發狀況，今早人氣升溫、股價漲約2%反應。

2.大成鋼(2027)：鋼市向好，昨外資、自營商聯手轉買超，今早人氣不墜，股價續漲逾3%。

3.千興(2025)：多頭搶進，盤中一波強拉、漲幅近8%。

4.倉佑(1568)：電動車概念股競速，加上昨獲外資轉買超120張，激勵今早股價疾飆漲停21.75元鎖死。

5.長榮(2603)：運價走高，摩根大通喊上31元，激勵早盤續高漲逾3%，再寫波段新高。

6.訊芯-KY(6451)：搶進5G商機，訂單看旺，股價挾量上漲近3%，衝上逾4個月高價。

7.飛宏(2457)：特斯拉神勇高漲，外資連3日敲進，晨盤爆量上漲近8%，觸及13.15元。

8.南電(8046)：載板族群關愛持續，不畏外資轉買超，早盤攻上漲停。

9.鄉林(5531)：Q4獲利可望大躍進，外資轉買超，不懼列入注意股、10月每股虧0.03元，股價漲停，連4日刷新波段高點。

10.太設(2506)：交屋挹注，外資再度力挺買超，晨盤續漲逾3%，再創波段高價。

11.萬海(2615)：運價題材火燙燙，早盤帶量續漲逾5.5%，再衝短波高點。

12.華新(1605)：三大法人昨轉買超，早盤挾量漲逾1%。

13.加百裕(3323)：電動車概念股崛起＋啟動募資，早盤觸及漲停。

14.富邦金(2881)：外資上修今明年獲利估值，早盤收復10日線。

15.高端疫苗(6547)：新冠疫苗獲經部補助經費，股價連2日觸頂，改寫波段高。

16.吉祥全(2491)：買盤點火，晨盤急攻頂，收復10元票面。

17.台揚(2314)：5G題材再起，晨盤放量強彈4%，來到相對高檔。

18.碩禾(3691)：綠能概念股再掀漲勢，獲外資連買力挺，股價攀揚3%，強登逾2年半高。

19.台玻(1802)：H2營收、獲利成長可期，獲外資連2買，盤中在獲大單敲進下彈升3%，衝上2年高點。

20.興能高(6558)：景氣能見度延伸至明年第一季，啟動募資擴產，激勵晨盤急拉鎖漲停，攻上60元及9個月高。

(時報資訊)