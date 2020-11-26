為回應市場需求，HTC（宏達電）今（26）日推出HTC Desire 20+全新配色–雲彩藍。HTC Desire 20+延續HTC Desire 20 pro 的優點，升級搭載高通驍龍2020年全新高效7系列CPU，配備6.5吋螢幕、5,000mAh電池，並且多種風格拍攝功能，進階提升了4,800萬畫素高階的5鏡頭組合，以實惠價格帶給喜愛HTC Desire系列的消費者親民選擇。

HTC Desire 20+新色「雲彩藍」以漸層渲染的獨家工藝，在天青色與棉絮白之間綴以燦陽金配色點綴細節設計，猶如藍天中的一抹雲彩。再搭配立體式斜紋，讓機身質感更加俐落現代，更能凸顯個人風格色彩。搭載高通驍龍 720G晶片，帶來更提升的圖形運算能力、動態色彩範圍和對比度與遊戲體驗。同時配備6.5吋20:9 螢幕，帶來沉浸感十足的視覺享受。另一方面，HTC Desire 20+採用5,000mAh超大容量電池，並支援Q.C 4.0快充，讓你拚效率之餘也更安心。

HTC Desire 20+ 搭載4+1顆相機鏡頭，4,800萬畫素主鏡頭提供夜景模式、AI 場景辨識、專業模式，以及廣角、微距、景深鏡頭，並針對錄影功能強化，替YouTuber / Vlogger打造即時美顏錄影功能，素顏上場也能拍出自然妝感，展現好氣色。不僅如此，還搭配4K錄影、縮時攝影、慢動作攝影、AR影片等趣味功能，可以展現創作風格。另外，Desire 20+ 1,600 萬畫素自拍前鏡頭，並搭配 GIF 動圖、動態照片、AR貼圖拍照，以及浮水印等功能，可以帶來更多拍照樂趣。

HTC Desire 20+全色系。（HTC提供／黃慧雯台北傳真）

HTC Desire 20+亮麗搶眼新色「雲彩藍」提供6GB/128GB版本，自今日起於HTC專賣店、HTC網路商店及全台中華電信、台灣大哥大與亞太電信，和YAHOO購物商城、MOMO購物、PChome購物、神腦線上、東森購物上市販售，建議售價為新台幣8,490元。即日起至12月31日至HTC專賣店、專櫃店及網路商店購買HTC Desire 20+另加贈「HTC速乾防曬風雨衣」（市價新台幣799元）。

(科技)