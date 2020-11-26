錯過就要等明年！北市府10月27日領先全國，首推「約聘僱人員甄試數位化系統」，增加各種線上報名的優化服務，即日起開放今年最後1次，報名北市約聘人員招考，並於12月2日下午5時截止，勞動局長陳信瑜表示，也可至就服處網站查詢甄試簡章，歡迎加入市府行列。

勞動局長陳信瑜表示，數位化系統上線後，深受考生及委員的好評，不但帶給考生一目了然的操作介面，增加了報名的便利性，在家只要使用電腦、手機，也能完成報名，委員也能確實、迅速的審查考生資格及口試評分，不僅呼應市府e化政策，為環保盡一分力外，也讓民眾看到政府創新、精進的決心。

陳信瑜指出，今年第13次約聘僱人員甄試將於26日上午10時起開始報名，為使考生擁有更人性化的操作環境，報名系統新增了「確認各職缺應繳表件勾選機制」，提醒考生能上傳完整的報名資料；另為使考生更迅速了解未獲面試資格的原因，新增公告合格名單日，考生透過線上即可查詢「不合格」原因。

陳信瑜提醒，有興趣參加約聘僱人員甄試的民眾，除可依網路報名示範影片進行線上報名外，報名前務必詳閱簡章及報名注意事項，審慎確認所欲報考的職缺及資格，並於報名期限內至系統填具報名資料及上傳相關資料，檔案資料須為JPG檔，且務必清晰以避免不符合資格。

報名完成後，可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處將傳送簡訊到應考人手機以確認報名成功。若有缺件可於報名期間內修改，報名截止後系統即自動關閉無法再上傳補件，所以系統送出報名資料前，須再次詳細核對及確認。

(中時 )