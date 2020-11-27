共機頻頻進出台灣海域，台海局勢緊張，外界懷疑兩岸是否已進入「準戰爭狀態」。前立委蔡正元表示，兩岸雖然都還沒摸清楚美國新任總統拜登的走向，但他認為兩岸並不會爆發戰爭，台商更不會變人質，反而會成為上賓。

蔡正元在臉書貼文表示，兩岸不會爆發戰爭，主要看戰爭的起火點和準備狀況。蔡正元認為，第一，目前美國政府進入交接期，兩岸都還沒摸清楚拜登的走向，這時爆發戰爭很難估算成本；第二，大陸採取展示性的軍事行動，包括機艦繞台、軍機進入航區、軍事演習，並沒有大規模的軍事動員準備；第三，大陸從未採取貿易制裁行動或其他經濟封鎖措施，ECFA還在進行，惠台措施也未改變。

蔡正元指出，如果兩岸萬一爆發戰爭，在大陸的台商不會變人質，還會變上賓。蔡正元提出三個理由說明︰第一，兩岸戰爭是標準內戰，對象是政權，不是經濟體制和平民百姓，所以台商反而會成為爭取的對象；第二，兩岸戰爭是內戰，跟台商無關；第三，兩岸戰爭的內戰特質，只在決定「台灣當局」的法律性質，這跟台商沒有關係，台商不會也不是兩岸的人質。

網友則表示，「自從台灣政治沒有是非只有東廠，就說明了兩岸不會戰爭。」、「民進黨早看清不會打，而且還有時間可以洗腦817，所以就肆無忌憚的在島內先鬥爭清算異己」、「沒有打不打的問題，只剩模式轉換而已。」

兩岸戰爭 有學者問蔡正元 兩岸會不會爆發戰爭 蔡正元答 不會 至少目前看不出來會 學者又問為什麼 蔡正元答 兩岸爆發戰爭的因素很多 主要看戰爭的起火點和準備狀況 第一 目前美國政府進入交接期 兩岸都還沒摸清楚拜登的走向 這時爆發戰爭很... 由蔡正元發佈於 2020年11月25日 星期三

(中時新聞網)