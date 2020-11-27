由於歐洲及美國分別爆發第二波及第三波疫情，疫情問題依然令人擔憂，但多數經濟預測機構咸認為全球經濟於2021年有望繼續其復甦之路。霸菱投顧認為，由於今年企業盈餘觸底反彈，加上出現經濟復甦的範圍從中國及北亞經濟體擴大到東協及印度，尤其是一旦疫苗問世，對整體亞洲股市的前景將更為正面。在亞洲的長線投資主題中，最具吸引力的一點就是其強勁的人口優勢，未來10年，亞洲預計將擁有全球最龐大的中產階層人口，並成為以中國及印度為首，價值最大的中產階層市場。

霸菱投顧認為，如今最具影響力的亞洲中產階層非中國千禧世代莫屬，該群體約佔中國總人口的25%，預計，印度千禧世代在未來十年將變得越來越重要。

隨著中國千禧世代進入主力消費群體的年齡，已對市場產生重大影響。首先，於2018年，千禧世代在奢侈品牌上的支出約為人民幣4,150億元，遠超過老一輩在這方面的支出水平。與X世代相比，千禧世代對奢侈品(從手提袋、服裝再到行李箱)的消費預計在未來將會顯著增長，增幅有望達到50%。

通路方面，霸菱投顧分析:電子商務能很好地迎合中國千禧世代的消費模式。考慮到千禧世代廣泛使用社群媒體，利用這一通路作為產品反饋的來源，有助於公司更快推出更為適合的產品。中國體育用品公司李寧，就是一個利用電子商務推動銷售增長及提高利潤率的公司例子。此外，李寧亦受惠於中國千禧世代更傾向本土品牌的趨勢，因為這一代對本土文化更為自信，對自己的身份更有認同感，而這亦有望更廣泛地惠及本土品牌。

(時報資訊)