味全龍今天公布第二次擴編選秀結果，他們將花750萬在4隊各挑1人，原本要選2投1捕1野，不過最後名單出爐為1投1捕2野，其中最令人驚奇的是中信兄弟沒將吳東融放進保護名單，龍隊當然沒有錯失機會，其他3人為統一獅左投王玉譜、樂天桃猿捕手劉時豪、富邦悍將野手陳品捷。

吳東融今年賽季表現不差，剛拿下最佳二壘手獎，不過兄弟在總冠軍戰就沒有將他放在名單中，當時就遭受到球迷質疑，之後教練團解釋為季末吳東融狀況較差，但最後也沒將他放在18人保護名單中，是較令人意外的結果，這次味全龍直接將他選走補強內野，也是龍隊擴編選秀選到今年一軍出賽最頻繁的好手。

統一獅年僅24歲的左投王玉譜最快球速可到152公里，前2年還有先發出賽，不過今年在一、二軍都以牛棚出發，今年在二軍有26場出賽，不過25局中被敲35支安打、失22分自責分，自責分率為10.08。

味全龍急需有經驗的捕手在場上指揮，最後選擇了樂天桃猿劉時豪，他29歲已有7年職棒一軍經驗，曾是猿隊主戰捕手，其他時間也是擔任二號捕手，只不過今年廖健富有更多機會，壓縮到劉時豪上場空間，龍隊選進劉時豪後也能與龍狀元王維中搭配。

富邦悍將陳品捷曾經打過小聯盟，2017年回歸後當時獲得時任富邦總教練的葉君璋賞識，以第二指名選進他，生涯前2年表現出色，只不過近2年沒有打出好成績，尤其今年只剩22場出賽、打擊率1成79，但他也是葉總喜歡的內、外野皆能守的球員，陳品捷被龍隊選中後，將和葉總再續前緣。

統一獅左投王玉譜被味全龍擴編選秀挑中。（報系資料照）

樂天桃猿劉時豪被味全龍擴編選秀挑中。（報系資料照）

富邦悍將野手陳品捷被味全龍擴編選秀挑中。（報系資料照）

(中時 )