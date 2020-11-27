隨著總統當選人拜登的首批6人內閣名單曝光，「Defense One」引述拜登過渡團隊說法，明確表示這6人之所以會擔任內閣關鍵職位，其優先考量點便是網路安全。這也突顯出俄國、中國大陸與北韓駭客猖獗下，資安問題已成為國家安全不可忽視的一環。

報導指出，不論是國務卿布林肯、國家情報總監海恩斯、國安顧問蘇利文、聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德、國土安全部長馬約卡斯，還是總統氣候變遷特使凱瑞，全都是熟悉的臉孔，而他們的工作更可能圍繞在資訊共享與建立全球規範。

特別是拜登過渡團隊已直接點名，為確保美國人在國內與國外的安全，並因應當今傳染病、恐怖主義、核擴散、網路威脅與氣候變遷等危機，這6人將重新打造政府機構，並重新建構美國的領導地位。

其中，馬約卡斯、海恩斯、蘇利文與布林肯都曾在歐巴馬政府任職。歐巴馬政府曾提出高達190 億美元（約6261 億台幣）國家資安行動計畫，還拋出以公私營與國際夥伴關係為中心的持續性網路安全途徑，想來這段經驗會對他們網路安全政策的形成，產生重要影響力。

特別是馬約卡斯，2013年到2016年期間為歐巴馬政府國土安全部的副部長。當時他和民營企業在共享資訊上，面臨諸多挑戰；此外，身為律師的他還擁有豐富的網路犯罪與證劵詐欺的處理經驗。

此外，情報圈的新領導人海恩斯預料將依循川普政府的承諾，持續公開並與民間企業共享網路威脅的資訊。身為國家情報總監，海恩斯在「聯邦採購安全委員會」的言論將發揮關鍵作用，而該機構有權將外國競爭對手自美國資訊與通訊技術供應鏈中排除。海恩斯對網路安全的影響力可想而知。

隨著全球聯盟如何與中國大陸互動並建立國際規範愈來愈重要，布林肯領導的國務院角色也日益吃重。布林肯於2015至2017年為副國務卿，從2002年就是拜登顧問，還曾服務參議院外交關係委員會，不論大陸事務還是國際規範議題，其已是資深老手。

面對美國在傳統武力頗具優勢，卻在網路面臨日益升高的威脅，網路溫室委員會（CSC）一直推動在國務院底下成立網路安全與新興技術局，並由大使層級的助理國務卿領導。報導認為，布林肯過去的公職經驗讓他在處理相關事務上將能得心應手。

甚至，CSC一直呼籲任命國家網路安全總監，協調相關網路安全單位的工作任務。報導分析，長期擔任拜登副手，更在他擔任副總統時提供國安建議的蘇利文，無疑是這位置的最佳人選。

(中時新聞網)